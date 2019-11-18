Спасая от мошенников 870 тысяч рублей, северянин их им «подарил»

В дежурную часть отдела полиции города Мончегорска с заявлением о хищении крупной суммы денег с банковского счёта обратился 46-летний местный житель.

В беседе с полицейскими потерпевший рассказал, что ему на мобильный телефон позвонили с неизвестного московского номера. Девушка представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила мужчине, что с его расчётных счетов производятся несанкционированные списания денежных средств. При этом собеседница сама назвала его персональные данные, номера счетов банковских карт и суммы денежных средств, хранящихся на счетах. Таким образом, она вызвала его доверие и потерпевший поверил в то, что он действительно общается с сотрудником банка. Для предотвращения незаконных действий, девушка рекомендовала северянину перевести все имеющиеся деньги на резервные счета банка-партнёра. Пострадавший направился в отделение банка и, полагая, что переводит сбережения на безопасные счета перечислил мошенникам 870 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, когда мужчина снимал часть своих сбережений через оператора в банке, то он даже не пытался проверить полученную им информацию у сотрудника финансового учреждения.

В настоящее время по данному факту следователем ОМВД России по городу Мончегорску возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.