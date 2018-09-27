Спасёт ли «перехвата управления» сферу ЖКХ и потребителей услуг?

Минстрой РФ разработал механизм бесперебойных поставок тепла, воды и водоотведения. Механизм схож с тем, что применяют к банкам при отзыве лицензии, назначая временную администрацию.

Целью предлагаемых изменений является быстрая передача управления ресурсоснабжающей организацией в руки руководителей, которые способны справиться с проблемой, в случае угрозы нарушения бесперебойного водо- или теплоснабжения. Они должны не допустить аварийной ситуации или справиться с ее последствиями. Такой маневр будет и называться «перехват управления». Применить его можно для смены руководства теплоснабжающей или теплосетевой организации, компании, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение и водоотведение.

Как отметила во время общественной экспертизы документа в Общественной палате России директор департамента ЖКХ Минстроя Елена Солнцева, план публичного управления будет утверждаться регионом. При отклонении от этого плана управляющий будет отстранен.

Назначается администрация на 12 месяцев. Этого времени, по мнению разработчиков документа, достаточно для того, чтобы урегулировать ситуацию.

Проект закона о «перехвате управления» при риске непрерывности оказания коммунальных услуг 25 сентября поддержал комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, сообщили «Российской газете» в Министерстве строительства и ЖКХ. Норма будет распространяться на всех ресурсников, в том числе, на концессии и аренду, и даст четкий и прозрачный механизм выхода из кризисных ситуаций.

Использовать новый механизм планируется в экстренных случаях. «Перехват управления» неизбежен, если поставщик тепла и воды уклоняется от устранения причин аварийной ситуации, ликвидации последствий.

Правила «перехвата управления» прописываются законопроектом. Власти субъекта обращаются в арбитражный суд с заявлением о введении публичного управления в ресурсоснабжающей организации и назначении публичного управляющего ещё до вступления в силу решения арбитражного суда.

Между тем общественники и эксперты отмечают, что предложенный механизм «перехвата управления» вряд ли будет работать быстро.