Спасибо активной циклональной деятельности с умеренными и сильными ветрами, могут сказать северяне

На официальном сайте регионального Министерства природных ресурсов и экологии размещён доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2016 году.

Документ содержит информацию о качестве окружающей среды и состоянии природных ресурсов, растительном и животном мире, в нем дана подробная характеристика особо охраняемых природных территорий. Значительное внимание уделено вопросам государственного регулирования охраны окружающей среды. Доклад подготовлен профильными специалистами: экологами, геологами, биологами, экономистами, лесниками, метеорологами, статистами, специалистами федеральных и региональных контрольных и надзорных органов, специалистами в области образования, культуры и искусства.

Например, как отмечается в докладе, в 2016 году рассчитанные по данным наблюдений критерии оценки состояния атмосферного воздуха показывают, что промышленные центры и города Мурманской области в основном входят в число городов России с низким уровнем загрязнения (г.г. Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск). В значительной степени рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Мурманской области способствует активная циклональная деятельность с умеренными и сильными ветрами.