Об актуальности преобразования государственного природного биологического заказника «Варзугский» в особо охраняемую природную территорию федерального значения – национальный парк - шла речь на рабочем совещании в областной Думе.

В мероприятии, проведенном по инициативе комитета Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу, приняли участие депутаты областной Думы, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности, экологических и надзорных организаций, научного сообщества.

Вел совещание председатель профильного комитета областной Думы Валерий Пантелеев.

Открывая мероприятие, он напомнил, что о возможности создания национального парка на территории существующего государственного природного биологического заказника регионального значения «Варзугский» говорили на рабочем совещании данного профильного комитета, проведенного в марте этого года по вопросам охраны атлантического лосося реки Варзуги. Свое мнение в поддержку этой идеи высказали представители органов власти региона, общественных и научных организаций.

- Популяция лосося сокращается, для того, чтобы остановить этот процесс, необходим комплекс мероприятий, а значит, дополнительные средства для охраны территорий, - подчеркнул В.Н. Пантелеев.

В ходе обсуждения участники совещания отметили важность принятия скорейших мер по сохранению водных биоресурсов на территории заказника, в их числе - контрольные, нормативно-правовые, экономические и социальные меры. Спасти популяцию лосося может только системная слаженная работа всех сторон – власти, надзорных органов, местного населения. Перевод территории в статус национального парка – процесс длительный, включающий экологическую экспертизу и ряд правовых действий, но актуальность данных преобразований назрела, отметили участники совещания.