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Мурманская область. Арктика08.06.18 11:24

Специалист электроцеха Кольской АЭС вошел в число лучших релейщиков России

Ведущий инженер электрического цеха Кольской АЭС Виталий Александров стал лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший релейщик-2018», прошедшего в Санкт-Петербурге.

В конкурсе, организованном Московским учебным центром «МУЦ ЕЭС», участвовали более 20 специалистов генерирующих, сетевых и топливных компаний, а также двух атомных станций концерна «Росэнергоатом»: Кольской и Белоярской.

«В подобном конкурсе участвую впервые, - делится впечатлениями Виталий Александров. Интересно было увидеть много нового оборудования. Например, с терминалом «Радиус-Автоматика» ранее работать не доводилось. Самое главное в таких конкурсах – это, конечно же, общение и обмен опытом с коллегами».

Теоретическая часть конкурса состояла из заданий на знание нормативно-технической документации в области охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации электрического оборудования, устройств релейной защиты и автоматики.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в практической части конкурсанты выполнили проверку дистанционной защиты линии на микропроцессорном терминале, а также проверку защит присоединений 6–35 кВ на микропроцессорном терминале Сириус-2Л и проверку трансформатора тока 10 кВ испытательным комплексом РЕТОМ-21.

 

 

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