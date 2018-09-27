Специалист Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения Денис Пашков – призёр Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания»

Всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с 2010 года. Это одно из наиболее значимых для социальной сферы мероприятий, позволяющее оценить уровень профессионализма специалистов, инновационность и эффективность их деятельности.

Конкурс проводится по 19 номинациям.

В номинации «Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы» третье место занял специалист по социальной работе отделения дневного пребывания молодых инвалидов Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения Денис Пашков.

«Конкурс мотивирует специалистов нашей сферы на постоянное профессиональное развитие. Для тех, кто хочет работать, проявить себя, добиться успеха, конкурс является важной ступенью личностного и карьерного роста», – отметил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.