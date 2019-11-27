Специалист по социальной работе из Мурманской области Наталья Немова – победитель Первого Чемпионата России по профессиональному мастерству

В Москве подведены итоги Первого Чемпионата России по профессиональному мастерству среди работников учреждений культуры и социальной сферы.

По итогам чемпионата I место среди руководителей и работников учреждений социальной сферы заняла Наталья Немова – специалист по социальной работе отделения социального обслуживания на дому Полярнозоринского комплексного центра социального обслуживания населения.

Наталья Немова представила свой опыт работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами через активное применение инновационных программ и технологий. Все они направлены на увеличение периода активного долголетия, сохранение и восстановление у граждан пожилого возраста и инвалидов способности к самообслуживанию, на достижение оптимально возможного уровня жизни пожилого человека в привычной домашней обстановке и повышение уровня его личной безопасности.

Поделилась Наталья Немова и опытом реализации в отделении социального обслуживания на дому программы наставничества «Адаптация», способствующей профессиональному становлению молодых сотрудников.

Организатором чемпионата выступила межрегиональная общественная организация «Международная Академия развития образования» при участии Межрегиональной общественной организации «Московская ассоциация предпринимателей» и оргкомитета общероссийского проекта «Трудовая Слава России».