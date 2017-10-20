Специалист Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ повысил квалификацию в МГТУ

13 октября 2017 года в торжественной обстановке проректор по учебной работе МГТУ Б.Ф. Петров вручил удостоверение о повышении квалификации заместителю начальника ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» К.Н. Плиско, прошедшему подготовку по программе: «Подготовка экспертов по освидетельствованию рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью» (МКУБ).

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» обеспечивает безопасность плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательные работы в районах промысла при осуществлении рыболовства.

В 2017 году более сорока сотрудников учреждения прошли подготовку по программам дополнительного профессионального образования в МГТУ.