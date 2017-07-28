Специалисты АО «Апатит», виновные гибели под лавиной трёх людей, отделались штрафами

Кировским городским судом Мурманской области рассмотрено уголовное дело в отношении начальника отдела лавинной безопасности управления по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит» и главного специалиста по оперативной работе транспортного управления. Следственными органами СК России по Мурманской области они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели трёх мужчин в результате схода лавины в городе Кировске.

Следствием и судом установлено, что 18 февраля 2016 года обвиняемые не обеспечили необходимые условия безопасности при производстве силами АО «Апатит» работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах горы Юкспор, где производился санкционированный спуск снежной массы в защитное противолавинное сооружение (дамбу) в результате чего погибли три человека.

Причиненный преступлением ущерб в общей сумме 6 миллионов рублей возмещён в полном объёме.

Кировским городским судом принято решение в отношении подсудимых о назначении им мер уголовно-правового характера в виде судебных штрафов в размере 130 тысяч рублей.