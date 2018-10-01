Специалисты Балтийского завода продолжают погрузку ядерного топлива в реактор ПЭБ

Балтийский завод приступил к погрузке ядерного топлива в реактор левого борта ПЭБ АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) получил разрешение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» и начал загрузку ядерного топлива в реакторную установку левого борта плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) проекта 20870 «Академик Ломоносов». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Мероприятия по загрузке топлива в реакторы ПЭБ по решению ГК «Росатом» были перенесены из Санкт-Петербурга в Мурманск на базу ФГУП «Атомфлот», куда энергоблок был доставлен 19 мая. Загрузка ведётся специалистами цеха спецэнергетики АО «Балтийский завод» под научным руководством представителей НИЦ «Курчатовский институт» и техническим руководством представителей АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова».

На мероприятиях задействовано более 40 специалистов Балтийского завода.

В реактор правого борта ПЭБ ядерное топливо уже загружено, и специалисты Балтийского завода начали функциональные проверки систем, по завершению которых начнутся испытания реактора на «холодной воде» и подготовка к физическому пуску.