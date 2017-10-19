Специалисты ФИПИ расскажут, как подготовиться к ЕГЭ-2018

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Общественное телевидение России вновь запускают цикл передач «О ЕГЭ предметно». В этом году в 13 выпусках специалисты Рособрнадзора, Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и, впервые, школьные учителя расскажут о том, как лучше подготовиться к успешной сдачи единого государственного экзамена, на что обратить внимание при выполнении заданий, какие типичные ошибки встречаются у выпускников, что нового в экзаменационных заданиях и ответят на вопросы телезрителей.



«Совместный проект, который мы впервые запустили два года назад, был встречен с большим интересом и показал востребованность у выпускников, родителей и учителей. Подобные форматы позволяют из первых уст узнать, каким будет единый государственный экзамен в текущем году, как с точки зрения организации, так и содержания экзаменационных материалов. Мы благодарны ОТР за то, что и в этом году совместными усилиями мы поможем успешно сдать экзамены российским выпускникам», - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.



В этом году «О ЕГЭ предметно» будет выходить в прямом эфире по понедельникам в 17.30. Первый эфир запланирован на 23 октября, в нем примет участие начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский, который расскажет об организации и применении новых технологий на ЕГЭ-2018.



Записи вышедших эфиров «О ЕГЭ предметно» как этого, так и предыдущих лет можно найти на Youtube-канале Рособрнадзора.