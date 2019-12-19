Специалисты флотской столицы встретились со студентами МАГУ

В рамках соглашения о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» и Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск 17 декабря состоялась встреча студентов старших курсов с представителями Управления образования и МБУО «Информационно-методический центр».

На встрече начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Юлия Гладских рассказала о системе образования в муниципалитете, о перспективах трудоустройства молодых специалистов в образовательных учреждениях города, о строительстве новой современной школы и необходимости привлечения педагогов для работы в ней.

Главный специалист Управления образования Белозерова Ольга Вячеславовна рассказала об успехах учащихся школ города, о достижениях педагогов, познакомила студентов с имеющимися в образовательных учреждениях вакансиями.

Заместитель директора МБУО «Информационно-методический центр» Клыкова Марина Байраковна рассказала будущим педагогам о системе методической работы в городе.

Юлия Гладских пригласила студентов на экскурсию по ЗАТО г.Североморск, которую в рамках соглашения организует в феврале 2020 года управление образования.