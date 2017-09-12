Специалисты Госветслужбы Мурманской области приняли участие в ежегодной сельскохозяйственной ярмарке «Урожай – 2017»

Специалисты Государственной ветеринарной службы Мурманской области приняли участие в ежегодной сельскохозяйственной ярмарке «Урожай – 2017», которая проходила в минувшие выходные в Мурманске.

На ярмарке были представлены продуктивные сельскохозяйственные животные и птица, а также иная продукция, подконтрольная государственному ветеринарному надзору. Это охлажденные говядина, свинина, баранина, пищевые субпродукты крупного рогатого скота и свиней, колбасные изделия, мясные деликатесы, шпиг, охлаждённая, слабосоленая и копчёная рыбная продукция, мёд и перепелиные яйца.

Свою продукцию покупателям предлагали региональные сельхозпроизводители, а также представители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Липецка.

Владельцами, реализующими подконтрольную госветнадзору продукцию, были предоставлены ветеринарные сопроводительные документы, которые подтвердили прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объёме и необходимых противоэпизоотических мероприятий.