Специалисты Колэнерго: «Чтобы добраться до места, болота раскапывали экскаватором»

Специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» и подрядной организации в течение полутора суток с утра 29 октября, практически без перерывов восстанавливали поврежденную опору на линии 150 кВ для нормализации схемы электроснабжения Мурманска.

- Условия были абсолютно экстремальные, - рассказывает машинист автоподъемника Центральных электрических сетей «Колэнерго» Роман Левин. – До места проведения ремонтных работ от трассы нужно было добираться порядка двенадцати километров по сопкам и болотам. Чтобы проехать, пришлось применять экскаваторную технику – раскапывать болота на глубину до двух-трёх метров. Только так можно было продвигаться.

На месте, где предстояло проводить ремонтные работы, был очень сильный ветер, снежная «шуба» на проводах ЛЭП достигала диаметра 10-15 сантиметров, где-то, возможно, и больше.

- Ребята, чтобы как-то согреться, укрыться от ветра, периодически прятались за технику, набирались сил и поднимались на опору, которая практически полностью была покрыта ледяной коркой, - продолжает Роман Левин. - Огромное напряжение и для них, и для всех, кто обеспечивал работу на земле. Мне, как машинисту автоподъемника, тоже потребовалась максимальная сосредоточенность и концентрация. Когда поднимаешь людей в строительной люльке на высоту, от тебя в огромной степени зависит их безопасность.

Естественно, продолжали работать и в темное время суток при свете прожекторов и фар автотехники. Как погода ни старалась помешать, сумели демонтировать провода, положить опору на землю и восстановить её верхнюю, поврежденную часть.