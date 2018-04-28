Специалисты «Колэнерго» обучались управлять беспилотником

Группа специалистов по обслуживанию воздушных линий электропередачи филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») прошла обучение управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).



Мастера, инженеры, электромонтеры служб воздушных линий производственных отделений «Северные электрические сети» и «Центральные электрические сети» освоили теорию и практику использования квадрокоптеров для осмотров ЛЭП, отыскания на них повреждений.



По словам начальника отдела эксплуатации ЛЭП и распределительных сетей «Колэнерго» Кирилла Рябева, особое значение имеют бепилотники для обследования линий электропередачи, расположенных в труднодоступной местности. «С применением БПЛА эта задача во многом упрощается, прежде всего, за счёт экономии времени на отыскание возможных повреждений.



Плюс экономия средств, поскольку при нашем рельефе и климате практически всегда до наступления «эпохи беспилотников» приходилось задействовать спецтехнику», - подчеркнул Кирилл Рябев.