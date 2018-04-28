Специалисты «Колэнерго» учились оказывать первую медпомощь

Специалисты производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели мастер-класс по проведению реанимационных мероприятий пострадавшему в рамках областной конференции по охране труда.



Демонстрацию навыков по реанимированию энергетики проводили на манекене-тренажере типа «Гоша», который в точности воспроизводит все реакции человека.

Как отметил заместитель главного инженера ПО «ЦЭС» Александр Борисов: «На предприятии вопросам охраны труда уделяется повышенное внимание.



Каждый работник электросетевого комплекса обладает соответствующими знаниями и навыками, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи при поражении электрическим током.



Для всего оперативного, оперативно-ремонтного, вспомогательного персонала соответствующее обучение проводится ежегодно, для административно-технического – раз в три года.



Проверка практических навыков оказания первой помощи включается в объем проверки знаний требований охраны труда. Также проверке этих навыков отводится обязательное место на соревнованиях профессионального мастерства».



- Например, при поражении человека током высокого напряжения у коллег есть не более четырех минут на проведение основных реанимационных мероприятий.



Наши специалисты в этот норматив укладываются, и мы уверены, что в реальной ситуации они способны оказать первую неотложную помощь, - акцентировал Александр Борисов.



Также на областной конференции по охране труда с докладом на тему «Практический опыт работы по организации обучения безопасности труда работников «Колэнерго»» выступил Артём Александров, начальник службы производственной безопасности и производственного контроля производственного отделения «Северные электрические сети».



Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля, начиная с 2003 года, по инициативе Международной организации труда.