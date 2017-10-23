Мурманская область. Арктика23.10.17 15:49
Специалисты Колэнерго восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное в результате технологического сбоя на подстанции ПС-4 в Первомайском округе Мурманска
23 октября в 15.12. произошло отключение оборудования подстанции ПС-4 (110 кВ). В результате инцидента частично ограничено электроснабжение потребителей в Первомайском округе областного центра.
Социально-значимые объекты, попавшие в зону отключения, оперативно переводятся на работу от резервных источников электроснабжения.
Ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» выехали на место происшествия.
Причина отключения выясняется.
Комментарии
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