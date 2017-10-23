Специалисты Колэнерго восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное в результате технологического сбоя на подстанции ПС-4 в Первомайском округе Мурманска

марина Звонила подолгу несколько раз с момента открытия БР. Дозвониться архи сложно, состояла на учете у онколога в МДЦ больше 10 лет, а нынче без должной врачебной помощи. Акция хорошая, но малодоступная. Комментарий к новости: «Белая роза» оградит северянок от страшной болезни

Валерий. Мы живем в 5-этажке, в подъезде двойные рамы, расстояние между рамами 50 см. На некоторых этажах стекла разбитые. Пришли с ЖЭУ и застеклили только наружные рамы, а на вопрос, почему ВЫ не застеклили Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?