Специалисты Колэнерго восстанавливают электроснабжение потребителей в Мурманске

В Мурманске в 11.36 произошло отключение двух линий электропередачи 150 кВ и защиты трансформатора на подстанции ПС-53 филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». В результате обесточена часть Октябрьского и Первомайского округов города.

Социально значимые объекты, попавшие в зону отключения, переведены на работу от резервных источников электроснабжения.

Специалисты «Колэнерго» принимают меры по устранению нарушений в работе оборудования.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.