Специалисты Кольской АЭС изучают международный опыт обращения с промышленными отходами

На заполярной атомной станции побывали норвежские и немецкие эксперты, разрабатывающие новые методы безопасной переработки радиоактивных отходов, образующихся в процессе эксплуатации АЭС. Визит состоялся в рамках Соглашения о сотрудничестве между АО «Концерн Росэнергоатом» и Институтом энерготехники из норвежского Халдена (IFE).

В соответствие с этим документом Кольская АЭС и IFE с 2017 года выполняют совместный проект по обмену информацией и опытом в области обращения с отходами. Теперь к этой работе присоединились эксперты инжиниринговой компании «AiNT» из Германии, которые имеют опыт создания инновационных систем анализа содержимого контейнеров с радиоактивными отходами АЭС, позволяющих определять и учитывать их состав и активность без вскрытия и переупаковки.

«На Кольской АЭС уже 13 лет успешно функционирует уникальный комплекс по переработке накопленных жидких радиоактивных отходов. За это время их количество сократилось более чем в 500 раз. При этом мы заинтересованы в новых технологиях, позволяющих расширить рамки этой работы. Стоимость размещения радиоактивных отходов на захоронение в специализированных организациях очень высока, поэтому минимизация их количества приносит эффект не только для экологии, но и для экономики предприятия», - подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

«Нам интересно познакомиться с Кольской АЭС. На станции проводятся работы для продления сроков эксплуатации энергоблоков, и в связи с этим возникают дополнительные требования, в том числе, по обращению с РАО. Мы приехали поделиться своим опытом и оказать содействие в оптимизации этих процессов», - отметил исполнительный директор «AiNT» Йон Кеттлер.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС напоминает, что взаимодействие специалистов Кольской АЭС с коллегами из соседних приграничных государств по программам повышения ядерной и радиационной безопасности осуществляется с 1993 года и насчитывает более 30 успешно реализованных проектов.