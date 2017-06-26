Мурманская область. Арктика26.06.17 14:25
Специалисты Кольской АЭС стали победителями турнира профессионального мастерства «Atomskills-2017»
23 июня были названы победители турнира профессионального мастерства «Atomskills-2017». Специалисты Кольской АЭС признаны лучшими.
В компетенции «Дозиметрист» 1 место завоевал Виктор Шведов - дозиметрист Кольской АЭС (эксперт - Антон Московчук); 2 место присуждено Виктору Гридчину - дозиметристу Кольской АЭС (эксперт - Максим Смирнов).
В компетенции «Промышленная автоматика» 3 место занял Дмитрий Лексашов (эксперт Игорь Малышев). В компетенции «Сетевое системное администрирование» 2 место завоевал Владимир Тарасов - Филиал «Кольский» АО «КОНСИСТ-ОС». Сергей Патюков признан главным отраслевым экспертом в компетенции «Промышленная автоматика».
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