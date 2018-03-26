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Мурманская область. Арктика26.03.18 09:30

Специалисты Кольской атомной станции готовятся к чемпионату «WorldSkills-2018»

Кандидатуры 15 специалистов Кольской АЭС одобрены для участия во II дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2018» - отборочном туре чемпионата по методике «WorldSkills».

Все они подали заявки на участие в чемпионате рабочих профессий и прошли оценочные мероприятия: необходимо было пройти непростые тестовые задания, разработанные главными экспертами по компетенциям Чемпионата. Тестирование проводилось в он-лайн режиме, за процессом наблюдали представители ЦА Концерна «Росэнергоатом», а также главные эксперты по компетенциям чемпионата.

Состязания «REASkills» пройдут со 2 по 20 апреля на различных площадках (это не только атомные города). Из 15 кандидатов, подавших заявки на участие в «REASkills-2018», в основной состав вошли 7 специалистов Кольской АЭС и еще 6 человек будут подстраховывать коллег в качестве запасного состава. Основной целью чемпионата является повышение престижа рабочих профессий.

Дивизиональный чемпионат «REASkills» является отборочным туром чемпионата по методике «WorldSkills» и проводится в электроэнергетическом дивизионе концерна «Росэнергоатом» для развития компетенций сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными требованиями. Принять участие в конкурсном отборе мог любой работник атомной станции. Здесь нет никаких ограничений по возрасту. Главное, чтобы у претендента было желание доказать свое мастерство, способность к прикладному применению ценностей Росатома.

Сотрудники Кольской АЭС будут выступать на чемпионате в 7 компетенциях из 12. В компетенции «Электромонтаж» честь своего предприятия предстоит защищать инженеру электроцеха Дмитрию Жаричеву. По своему направлению будут состязаться с коллегами с других атомных электростанций дозиметристы отдела радиационной безопасности Кольской АЭС Виктор Гридчин и Александр Дударь. В компетенции «Охрана труда» закономерно выступит инженер отдела охраны труда Никита Кудрявцев. Свои навыки по компетенции «Ремонт механического оборудования» продемонстрирует оператор ТТО реакторного отделения ЦЦР Максим Ханин. Михаил Копылов инженер-электроник отдела радиационной безопасности выступит в компетенции «Промавтоматика». И в компетенции «Сварочные технологии» предприятие будет представлять специалист цеха централизованного ремонта Александр Федюхин.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, каждый участник сейчас готовится к чемпионату трудовых профессий под руководством специально подобранного эксперта из числа старших коллег - работников атомной станции.

 

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