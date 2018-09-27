Специалисты Кольской ГМК внедряют искусственный интеллект для контроля качества сырья

На обогатительной фабрике Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») реализован пилотный проект по контролю готовой продукции участка брикетирования с применением «слабого искусственного интеллекта и машинного зрения». Подобные технологические решения в КГМК внедрены впервые.

- Машинное зрение - это одна из наиболее быстро развивающихся и востребованных областей применения искусственного интеллекта, – сообщил начальник бюро эксплуатации ПО и АСУТП центра автоматизации производства Кольской ГМК Евгений Батц. - Она сосредоточена на разработке технологий, которые позволяют получать изображения объектов реального мира, обрабатывать их, анализировать, а затем использовать полученные данные для решения каких-то прикладных задач. В нашем случае - для контроля за продукцией конкретного производственного участка.

Комплекс специального оборудования включает в себя видеокамеру, установленную над конвейером готовой продукции и три нейронных сети, которые на основании полученного видеосигнала способны распознавать материал, движущийся по транспортеру и классифицировать его по качеству.

Вся собранные сведения сначала попадают в базу данных, где проходят обработку, а затем в виде изображений, графиков и таблиц поступают на рассмотрение руководителям обогатительной фабрики практически в режиме реального времени. В представленной информации анализируется как отработала каждая из смен по типу материала (сколько времени за смену проходили брикеты, пыль, а также время простоя и работы без материала). Это позволяет оперативно контролировать соблюдение технологических режимов, влиять на характеристики выпускаемой продукции.

- Для нас этот проект важен не только самим фактом внедрения передовой цифровой технологии. Его реализация стала результатом инициативного взаимодействия двух подразделений: обогатительной фабрики и специалистов служб автоматизации. И, конечно же, отрадно, что весь путь, от задумки до реализации, мы прошли собственными силами, – отметил директор департамента автоматизации Кольской ГМК Андрей Шклярук. – Таким образом, мы наработали необходимый опыт и в дальнейшем подобные решения могут быть внедрены на других переделах технологической цепочки КГМК.

Сейчас система контроля готовой продукции способна распознавать наличие материала на конвейере с точностью до 98%, производить классификацию типа материала с точностью до 87%.

Участок брикетирования обогатительной фабрики Кольской ГМК отвечает за подготовку медно-никелевого концентрата к плавке. Здесь применяется технология, при которой сырьё подвергается механическому прессованию.