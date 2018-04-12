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Мурманская область. Арктика12.04.18 16:26

Специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области особо отметили необходимость более тщательной работы по отлову безнадзорных животных

Сегодня состоялось заседание противоэпизоотической комиссии Мурманской области под председательством заместителя губернатора Григория Стратия.

О реализации возложенных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в I квартале 2018 года отчитались муниципальные образования Мурманск, Кировск и Печенга. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество отловленных безнадзорных животных увеличилось в 1,6 раза. Отмечены муниципалитеты, ответственно организовавшие работу на своей территории: Апатиты, Оленегорск, Кировск, Полярные Зори, Североморск, Кола.

Специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области особо отметили необходимость более тщательной работы по отлову безнадзорных животных на территориях предприятий и войсковых частей, так как основная часть формирования и размножения стай безнадзорных животных происходит именно там. В дальнейшем стаи мигрируют на территорию населенных пунктов.

С начала года организациями, которые занимаются отловом и содержанием безнадзорных животных, на основании поступивших от граждан жалоб проведено четыре внеплановые проверки.

Для работы на перспективу, администрациям муниципальных образований рекомендовано разработать и утвердить порядок приобретения права собственности на безнадзорных животных в соответствии со ст. 231 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме этого, комиссия указала на необходимость организации совместных рейдов с УМВД России по Мурманской области для выявления фактов нарушения требований закона Мурманской области «О содержании животных» и привлечения виновных лиц к ответственности.

Вторым блоком вопросов было рассмотрение готовности региональных служб и хозяйствующих субъектов к возможному возникновению заразных болезней на территории Мурманской области, в том числе сибирской язвы среди поголовья северных оленей.

В целях обеспечения эпизоотического благополучия региона по особо опасным заболеваниям, в том числе общим для человека и животных, специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных проводят мероприятия в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности, утвержденным комитетом по ветеринарии Мурманской области. Все противоэпизоотические мероприятия осуществляются на безвозмездной основе.

Протокольное решение комиссии будет размещено на сайте Комитета по ветеринарии Мурманской области (вкладка «Направление деятельности»).

 

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