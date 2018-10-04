Буксир Росрыболовства «Мурманрыба» отправился на очередное дежурство в Баренцево море. Морские спасатели сменили своих коллег на «Атрии», которые за 2,5 месяца провели три крупных операции.

Специалисты констатируют - количество ЧП в море растёт. Обстановка становится все тревожнее. За время дежурства «Атрии» экипаж судна провёл три успешные спасательные операции, две из которых были в открытом море. Например, крупнотоннажное судно «Грумант» потеряло ход, буксировать его должны были крупные буксиры, но моряки «Атрии» блестяще справились с задачей.

Практически сразу «Атрия» получила ещё один сигнал бедствия от рыболовного судна «Крым». Из района Новой Земли, где моряки вели промысел, их пришлось вести в условиях плохой погоды в порт.

За последнее время к списку ЧП прибавились пожары. С начала года в Северо-Западном бассейне погибли 10 моряков. Три – на мурманских судах. Рыбаков чаще подводит не техника, а как пояснил заместитель начальника ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ Росрыболовства» Василий Воробьев, человеческий фактор, связанный, в первую очередь, с ухудшением подготовки плавсостава к борьбе за живучесть судна.

В советские годы перед рейсом тренировки проводились на специальных судах-тренажерах. Сегодня их нет. Пущены «на иголки». Опытные моряки уходят с флота – возраст. Молодые, как правило, подготовлены недостаточно. При подтверждении дипломов они проходят занятия в учебном центре, но этого мало.

Например, спасатель «Стахановец» уже лет 12 стоит у этих причалов. Поскольку судно импортной постройки, ремонтировать его дорого и не имеет смысла. Зато, как говорят специалисты, оно могло бы стать отличным тренажёром, на котором тренировались бы экипажи перед выходом в море. А чтобы перевести «Стахановец» в статус учебного судна, нужно распоряжение Росрыболовства и деньги для перестройки.

Поддержку может оказать Союз рыбопромышленников Севера, которые 10 октября проводят специальное заседание. Если не принять меры, статистика ЧП в море будет дальше ползти вверх, сообщают «Вести».