Специалисты локализовали очаг холеры в морском порту во время учений

С целью обеспечения санитарной охраны территории РФ в морском пункте пропуска через государственную границу страны «Мурманск» 14 ноября были проведены межведомственные тренировочные учения на тему «Организация и проведение мероприятий по локализации очага холеры в морском порту Мурманск и недопущение распространения холеры на территорию Мурманской области».

В организованных Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области межведомственных тренировочных учениях приняли участие сотрудники всех заинтересованных служб и ведомств: Пограничного Управления ФСБ по Мурманской области, Мурманской таможни, Мурманского филиала ФГУП УВО Минтранса России, Главного управления МЧС России по Мурманской области, администрации морского порта Мурманск, Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи», ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина».

По легенде учений, в адрес дежурного специалиста Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, обеспечивающего санитарно – карантинный контроль, поступила информация о наличии больного с подозрением на инфекционное заболевание на борту судна, следующего из норвежского порта в порт Мурманск. Больной накануне вернулся из отпуска, проведённого в Индии, перед отходом судна из норвежского порта вошёл в состав сменного экипажа.

Оперативно проинформирован руководитель Управления, в полном соответствии со схемой оповещения информация доведена до всех заинтересованных служб. Далее работа проходила по оперативному плану противоэпидемических мероприятий в морском пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Мурманск»: по приходу в порт Мурманск судно поставлено на санитарный причал, у которого выставлено оцепление, поставлены ограждения с предупреждающими надписями. Медицинскими работниками проведён сбор анамнеза у больного, поставлен предварительный диагноз. Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» проведено эпидемиологическое обследование, анкетирование, термометрия, выявление контактных, отбор материала с объектов внешней среды. Бригадой дезинфекторов проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях судна, где находился больной. Больной после проведения пограничного и таможенного контроля госпитализирован в специализированный центр инфекционных заболеваний ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина».

Поставленная цель мероприятия, предусматривающая отработку информационного взаимодействия, практических навыков и оценку готовности служб к проведению первичных противоэпидемических мероприятий, ранней клинической диагностики, госпитализации больного и оказанию своевременной медицинской помощи была достигнута.

Предварительные итоги проведённых тренировочных учений были рассмотрены на межведомственном заседании, где установлено, что соответствии с поставленной задачей, противоэпидемические мероприятия всеми службами выполнены в полном объёме и в сроки, установленные оперативными планами мероприятий.