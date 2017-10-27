Специалисты Ловозерского центра социального обслуживания населения приняли участие в дистанционном семинаре по вопросам обучения компьютерной грамотности пенсионеров

Мероприятие организованно Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего возраста в рамках реализации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2025 года».

Основная тема семинара - особенности организации процесса преподавания для граждан старшего возраста, возможности проекта «Азбука Интернета». Так же специалистам были предложены варианты составления программы обучения и возможности развития данного проекта.

«Полученные знания специалисты смогут применить на практике, при организации обучения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста в Ловозерском районе», - отметила заведующая отделением социального обслуживания населения Марина Валитова.