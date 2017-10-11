Мурманская область. Арктика11.10.17 13:30
В Санкт-Петербурге завершилась международная научно-практическая конференция «Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности – 2017», основателем которой является «Фонд развития ветеринарии».
Специалисты Мончегорской городской ветеринарной станции повысили квалификацию на международном форуме в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завершилась международная научно-практическая конференция «Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности – 2017», основателем которой является «Фонд развития ветеринарии».
Фонд возник как организация, помогающая врачам повышать свою квалификацию, укреплять авторитет и престиж ветеринарной службы, проводить просветительскую работу среди ветеринарных специалистов, вести научно-исследовательские разработки и внедрять их в практику.
В работе конференции приняли участие специалисты Мончегорской городской ветеринарной станции. Теперь им предстоит на практике применять эффективные методы диагностики и терапии, полученные на мастер-классах по кардиологии, хирургии и по лечению болезней кошек.
Комментарии
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Последние комментарии
Драйвер
11.10.17 06:16
А****о подготовились, хорошо подготовили трассу, особенно в понедельник, минус три соотечественника в полном расцвете сил... * - купюры внесла редакция.
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Known
10.10.17 22:54
Информация не соответствует действительности в части организатора отбора, https://minenergo.gov.ru/node/8351
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Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
10.10.17 20:25
Извините, я допустила ошибку в некоторых словах. т. к. писала комментарий, находясь в возбуждённом и разгоряченном состоянии. Мне это, конечно, непростительно (я филолог по образованию) -"...реализу
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