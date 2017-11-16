Специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» круглосуточно следят за порядком на городских улицах

К уборке подходят комплексно. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме.

Для того чтобы оперативно справляться с любыми погодными условиями в парке предприятия есть комбинированные машины, снегоочистители, грейдеры, погрузчики, гидромолот, снегоплавильная установка. Для очистки пешеходных зон используются многофункциональные мини-погрузчики Bobcat тротуарные вакуумно-подметальные машины, плужно-щеточные машины на базе МТЗ-82.

— В этом году мы пополним ряды техники еще 18 новыми машинами, — рассказал ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. — В их число войдут новые фронтальные и мини-погрузчики, грейдеры, каналопромывочные машины, оборудование для ямочного ремонта, роторный траншейный экскаватор, мобильный парогенератор.

Предусмотрена и обработка противогололедными материалами. В этом году Управлением дорожного хозяйства заготовлено более 30 тысяч тонн пескосоляной смеси, которая защищает дорожное покрытие от наледи. За непродолжительный зимний период сотрудниками УДХ уже было израсходовано 1,3 кубометров пескосоляной смеси, вывезено более 4,5 тысячи кубометров снега.