Специалисты Мурманской областной научной библиотеки стали участниками Международного профессионального форума «Крым-2018» «Книга. Культура. Образование. Инновации»

В четвертый раз в Крыму на профессиональный форум собрались специалисты библиотечного дела, образовательной и информационной сферы России. Форум проходил в городе Судак, Республика Крым. Главный организатор форума – Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ключевая тема Форума – место библиотеки и ее миссия в современной информационной и образовательной среде.

В работе Форума приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов; Министр культуры Крыма Арина Новосельская; председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе; первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова; первый заместитель Министра культуры РФ Владимир Аристархов.

В рамках Форума прошёл Первый научно-образовательный симпозиум «Формирование и развитие современной цифровой среды для образования и науки», на котором обсуждались вопросы цифровой школы, проблем вузовских библиотек в цифровой среде и состоялась дискуссионная площадка «Информационное обеспечение науки, культуры и образования в цифровой среде».

Специальным мероприятием стал День национальных библиотек России – Российской государственной библиотеки и Российской Национальной библиотеки, где была представлена их образовательная, международная и просветительская деятельность.

Особое внимание на Форуме было уделено теме спорта и библиотек: первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова провела круглый стол «Спорт, культура, библиотеки», посвященный Чемпионату мира по футболу.

В рамках Форума при поддержке Министерства культуры РФ и Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» прошла Четвертая Образовательная смена «БиблиоТаврида: молодые профессионалы».

Значительное место на заседаниях Форума уделялось электронным библиотекам и онлайновым ресурсам, вопросам библиотечной инноватики и управления качеством, теме библиотечных волонтеров. Обсуждались проблемы чтения и информационной грамотности детей и юношества: в рамках этого состоялся круглый стол «Что и как читают дети и молодёжь: исследования и проектная деятельность библиотек».

Вопросы создания безбарьерной среды библиотек обсуждались в рамках семинара «Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности» и дискуссионной площадки «Безбарьерное общее пространство – новые горизонты сотрудничества».