Специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных отправили на изолированное хранение мороженую мясопродукцию без ветеринарных документов

В первой декаде декабря ветеринарные специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы областной станции по борьбе с болезнями животных выявили мороженую мясопродукцию без ветеринарных документов.

Это партия свиных ног, на маркировке которых не указана дата выработки, но есть стикер, где указана дата выработки – 17.12.17. И партия свинины (лопатка), на маркировке которой не указана дата выработки, но присутствует стикер, где указана дата выработки – 10.12.17.

Подтвердить происхождение, качество и безопасность данных партий не представляется возможным.

Учитывая, что при реализации этой продукции может возникнуть угроза причинения вреда здоровью людей, Комитет по ветеринарии Мурманской области обеспечил её изолированное хранение до принятия решения о дальнейшем использовании.