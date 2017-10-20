Специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года

С начала года специалисты станции провели 9276 диагностических исследований крупного рогатого скота и свиней на туберкулез. Против заразных болезней, общих для человека и животных, проведено 16015 вакцинаций; против классической чумы – 18979 вакцинаций свиней.



Продолжались ветеринарно-санитарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, – их было 784.



Подвергнуто дезинфекции, дератизации и дезинсекции 112,4 тыс. кв. м площади на предприятиях, в организациях и хозяйствах частного сектора, занимающихся содержанием, разведением сельскохозяйственных животных.



В Мурманскую облветлабораторию для исследований на особо опасные и карантинные болезни и общие для человека и животных доставлено 18660 проб биоматериала.



По итогам работы специалисты отмечают, что Мурманская область благополучна по особо опасным, карантинным болезням животных.