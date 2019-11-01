Специалисты Национальной службы исполнения наказаний Королевства Норвегия собираются использовать опыт мурманских коллег

УФСИН России по Мурманской области с официальным визитом посетили коллеги из Национальной службы исполнения наказаний Королевства Норвегия. Представительную делегацию соседней страны возглавила старший советник норвежского пенитенциарного ведомства Кристин Франклин.

В первый день визита состоялась рабочая встреча иностранных гостей с руководством уголовно-исполнительной системы региона.

Встреча прошла в формате круглого стола-семинара, во время которого руководство УФСИН и представители норвежской службы исполнения наказаний обсудили результаты взаимодействия и дальнейшие перспективы международного сотрудничества в области повышения профессиональной компетенции специалистов различных служб, изучения и использования в практической деятельности социально-психологических программ для реабилитации и ресоциализации осуждённых.

В последние годы основной акцент в сотрудничестве делается на обмене опытом по различным вопросам исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. И как отметил начальник УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов, в этих вопросах нам есть чему поучиться друг у друга как равноправным партнёрам.

Одновременно с работой основного состава делегации норвежские специалисты провели с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции и колоний-поселений УФСИН поддерживающие курсы по применению программы в работе с лицами, осуждёнными за вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения (ст.264.1 УК РФ). В настоящее время элементы программы «За трезвое вождение» уже успешно реализуются с несколькими группами осужденных в Мурманске.

В рамках визита сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН и представители норвежского пенитенциарного ведомства поделились своим опытом работы с осужденными, имеющими несовершеннолетних детей. У норвежских коллег вызывает большой интерес российская практика назначения и исполнения отсрочки наказания в отношении лиц, имеющих детей в возрасте до 14 лет.

В Норвегии нет подобной меры уголовно-правового характера. В настоящее время управление пробации Тронделага приступило к оценке возможностей апробировать и пилотно применить данную меру у себя в Северной Норвегии.

Тема отсрочки исполнения наказания продолжилась на семинаре в «Социальном центре – SОS Мурманск» - давнем проектном партнёре УФСИН.

Но речь уже шла не об особенностях применения к женщинам отсрочки наказания до достижения их детьми возраста 14 лет, а о сопровождении данной категории осужденных, а также об опыте взаимодействия УФСИН с различными общественными организациями. Подобное сотрудничество приносит свои плоды: за весь период реализации совместных с Социальным центром – SОS Мурманск проектов ни одна участница из числа осуждённых не совершила новых правонарушений.

Норвежская сторона также выказала намерение использовать опыт мурманских коллег по сопровождению осуждённых женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в своей работе с данной категорией осуждённых.

Все эти вопросы в ближайшие три года останутся в фокусе интересов пенитенциарных ведомств Мурманской области и Северной Норвегии.