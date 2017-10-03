Специалисты налоговых органов региона совместно с администрацией Мурманска планируют повысить эффективность взыскания задолженности по имущественным налогам

В администрации Мурманска состоялось рабочее совещание при участии главы города Дмитрия Филиппова, заместителя председателя Совета депутатов г.Мурманска, заместителя руководителя УФНС России по Мурманской области Михаила Быстрова, начальника ИФНС России по г.Мурманску Юрия Дьяченко и специалистов налоговых органов региона. Главной темой встречи стал порядок работы межведомственной комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам, которая уже не первый год работает на базе городской администрации.

Михаил Быстров отметил эффективность взаимодействия ведомств в данном направлении и предложил расширить функции комиссии, возложив на неё также работу с задолженностью жителей столицы Заполярья по имущественным налогам.

«Своевременная уплата налогов и сборов, а также погашение имеющейся налоговой задолженности, безусловно, в интересах городских властей, – поддержал инициативу Дмитрий Филиппов. – Это, в первую очередь, пополнение бюджета муниципального образования, из которого финансируются все социальные программы. От добросовестности граждан, налоговых агентов и юридических лиц зависит развитие нашего города, реализация новых проектов, благоустройство родного края».

По данным налоговых органов региона, плательщиками налога на имущество физических лиц за 2016 год являются 118 тысяч мурманчан, транспортного налога – 74 тысячи жителей города, уплатить налог за свои земельные участки на территории Мурманска должны ещё 1200 северян. Общая налогооблагаемая база по имущественным налогам за 2016 год по Мурманску насчитывает почти 200 тысяч объектов. Напомним, срок уплаты имущественных налогов за прошедший 2016 год – 1 декабря 2017 года.

Помимо этого, почти 60 тысяч мурманчан числятся в списках должников и имеют общую задолженность перед бюджетом в размере 238 млн рублей за прошлые годы.

Специалисты налоговых органов Мурманской области планируют повысить эффективность взыскания задолженности по имущественным налогам в результате совместных мероприятий с администрацией Мурманска, разработанных с учётом целевых групп должников. Участники совещания уверены, что обеспечение своевременной уплаты налогов и погашения налоговой задолженности станет дополнительным гарантом социально-экономической стабильности города-героя Мурманска, позволит реализовать важные городские проекты во благо его жителей.