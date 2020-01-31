Сегодня в управлении Октябрьского административного округа состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих организаций. На встречу были приглашены руководители управляющих компаний, а также представители прокуратуры.

Специалисты округов проводят регулярные плановые и внеплановые рейды, в которых принимают участие депутаты городского Совета депутатов города Мурманска.

— На заседаниях штабов мы подводим итоги рейдов. Если обслуживающие организации не реагируют на наши замечания, не выполняют своих обязательств перед собственниками, составляются материалы для привлечения их к ответственности, — рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.

В Октябрьском округе с начала 2020 года обследовано 1144 адреса, общая сумма наложенных штрафов в адрес руководителей УК — более 200 тысяч рублей.

Напомним, заседания проходят дважды в неделю во всех округах заполярной столицы. На них обсуждаются конкретные адреса и проблемные ситуации, а также подводятся общие итоги работы управляющих организаций.