Специалисты ООО «Сантехмонтаж» срывают капитальный ремонт кровли в жилом доме в Коле

Прокуратурой Кольского района проведена проверка соблюдения прав жителей Колы в жилищно-коммунальной сфере в части выполнения капитального ремонта многоквартирных домов. Проверкой установлено, что 13 марта текущего года между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (НКО «ФКР МО») и подрядной организацией ООО «Сантехмонтаж» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: гп.Кола, ул. Кривошеева, 6.

В соответствии с указанным договором ООО «Сантехмонтаж» обязано в срок до 11 июля этого года выполнить работы по капитальному ремонту крыши (кровли) МКД в соответствии с техническим заданием заказчика.

Согласно дополнительному соглашению к указанному договору срок выполнения работ по капитальному ремонту крыши продлён до 1 сентября в связи с неблагоприятными погодными условиями.

12 сентября комиссией в составе представителей НКО «ФКР МО», МКУ «УГХ г. Кола», ООО «Сантехмонтаж», ООО «ЖЭУ», ООО «УСИПР» с участием прокуратуры Кольского района проведено обследование крыши (кровли) многоквартирного дома № 6 по ул. Кривошеева, по результатам которого установлено, что работы по капитальному ремонту крыши (кровли) выполнены не в полном объёме, а именно: не выполнены работы по монтажу 3-х окон в скатной крыши (кровли), работы по монтажу металлического конькового покрытия (соединительного элемента) кровли, в 2-х местах отсутствует стяжка элементов кровли, в связи с чем в указанных местах имеются протечки крыши (кровли).

Указанные факты свидетельствуют о том, что подрядной организацией должным образом не организована работа по капитальному ремонту крыши (кровли) многоквартирного дома № 6 по ул. Кривошеева в гп.Кола, что влечёт нарушение прав и законных интересов граждан на благоприятные и безопасные условия проживания.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление директору ООО «Сантехмонтаж» с требованием принять меры по устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих. В настоящее время представление находится на рассмотрении.