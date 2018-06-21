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Мурманская область. Арктика21.06.18 08:20

Специалисты по физической подготовке ВС РФ в ходе учебно-методического сбора ознакомились со службой подводников Северного флота

Специалисты по физической подготовке Вооружённых Сил Российской Федерации в ходе учебно-методического сбора, который стартовал в начале недели на Северном флоте, побывали в главной базе подводников — гарнизоне Гаджиево.

Как сообщает пресс-служба СФ, офицеры ознакомились с организацией службы и физической подготовки на подводных лодках в базе и в дальних походах, осмотрели спортивную базу подводных сил. Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели показное учение по отражению нападения условных диверсантов на базу подводных лодок.

За оставшееся время сбора начальники физподготовки побывают в соединениях сухопутных и береговых войск Северного флота, совершат переход морем на больших десантных кораблях «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» из Лиинахамари в Североморск, примут участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби 22 июня.

На каждом этапе программы сбора участников знакомят с особенностями физической и боевой подготовки военнослужащих в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики, а также с организационными и техническими достижениями в этой области на Северном флоте. Так, в бригаде морской пехоты они побывают на самом северном полигоне по горной подготовке, который был создан в конце прошлого года. Вчера офицеры осмотрели самые большие боевые надводные корабли Военно-морского флота России — тяжёлые крейсеры «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и «Пётр Великий».

В сборе принимают участие около 300 офицеров, отвечающих за организацию физподготовки и спорта в соединениях, объединениях, на флотах и в военных округах, а также родах войск и видах Вооруженных Сил Российской Федерации. Завершится программа мероприятий в пятницу.

 

 

 

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