Специалисты РХБЗ Северного флота начали подготовку к конкурсу «Безопасная среда»

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и частей Северного флота приступили к первому отборочному этапу конкурса профессионального мастерства Армейских международных игр 2018 года.

Лучшие расчёты и отделения радиационно-химической и биологической разведки, аэрозольной маскировки и специальной обработки определяются во время полевых занятий, которые проходят на полигонах соединений в Мурманской области.

Всего в отборочном туре принимают участие порядка 40 расчётов, в которые входят более 100 военнослужащих. Они выполняют нормативы по специальной, тактической и физической подготовке. Попутно бойцы подразделений РХБЗ совершенствуют на местности практические навыки ведения радиационно-химической разведки, специальной обработки и аэрозольной маскировки. Основное внимание при этом уделяется подготовке личного состава к действиям в арктических условиях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, следующим отборочным этапом подразделений РХБЗ станут соревнования на уровне объединений – армейского корпуса и армии ВВС и ПВО Северного флота в начале марта. Победители этого этапа будут состязаться на общефлотских соревнованиях. По итогам всех отборов на Северном флоте будет сформирована сборная команда РХБЗ. Она отправится на всеармейский этап конкурса «Безопасная среда», который пройдёт в Саратовской области и в Подмосковье. В прошлом году на этом этапе военнослужащие отдельной роты РХБЗ Северного флота заняли 3-е место среди подразделений аэрозольного противодействия.