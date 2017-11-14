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Мурманская область. Арктика14.11.17 07:00

Специалисты РХБЗ Северного флота стали призёрами различных всеармейских конкурсов

Накануне профессионального праздника – Дня войск РХБ защиты начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Северного флота капитан 1 ранга Сергей Михайлюк подвёл итоги деятельности подчинённых.

2017 год стал переломным в переоснащении частей и подразделений войск РХБЗ объединения современными образцами техники - новейшими машинами РХБ разведки РХМ-6 на базе бронетранспортёра БТР-80, дымовыми машинами ТДА-3 на шасси КамАЗа и авторазливочные станции АРС-14КМ, которые могут использоваться также для дымопуска. Новая техника значительно повысила боевые возможности подразделений РХБ защиты Северного флота в решении специальных задач.

Основные усилия в ходе учебного процесса были направлены на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава частей и подразделений РХБЗ к выполнению задач по предназначению и совершенствование тактико-специальной подготовки подразделений.

В течение зимнего периода обучения на флоте был проведён отборочный этап конкурса по полевой выучке подразделений РХБЗ «Безопасная среда-2017», в котором приняло участие 29 расчётов РХБ защиты (РХБ-разведки,  специалистов термодымовой аппаратуры) соединений и отдельных частей флота.

По итогам отборочного этапа была сформирована сборная команда в составе военнослужащих отдельной роты РХБЗ Северного флота и специалистов РХБЗ мотострелковой бригады объединения, которая достойно выступила уже на Всеармейском конкурсе.

По итогам конкурса в номинации «Лучший расчёт аэрозольного противодействия» среди команд военных округов, видов и родов войск, частей центрального подчинения расчёт отдельной роты РХБЗ флота занял 3-е место.

Во время проведения в марте этого года в Архангельске Международного арктического инвестиционного форума специалисты РХБ защиты флота показали высокий уровень профессиональной подготовки и слаженность в действиях при решении задач обеспечения безопасности участников форума. Силами специалистов РХБЗ Северного флота был обеспечен постоянный контроль РХБ обстановки. Особенно отличился расчёт РХБ разведки отдельной роты РХБЗ флота. Задача этого расчёта заключалась в мониторинге РХБ обстановки на охраняемых объектах. Чтобы добраться до них, расчёт преодолел более 3500 км по зимней дороге на автомобиле УАЗ-469рх 1978 года выпуска без единой серьёзной поломки. В текущем году на смену УАЗ-469рх в роту прибыли новые современные машины РХБ разведки РХМ-6 на базе БТР-80.

С 14 июля по 10 августа в полевом лагере близ населённого пункта Алакуртти состоялся учебный сбор специалистов РХБ защиты флота. Командный состав приобрел опыт управления группировкой сил РХБ защиты, которую можно создать в мирное время для локализации и ликвидации последствий аварий техногенного характера.

В конце августа 2017 года отдельная рота и подразделения РХБЗ соединений Северного флота приняли участие в специальном учении войск радиационной, химической и биологической защиты, проводимом под руководством начальника войск РХБЗ Вооружённых сил России.

В ходе подготовки появился замысел выполнить нетрадиционный тактический приём, связанный с совместным применением технических средств флота и технических средств войск РХБЗ. Сразу пришли к идее создания импровизированного катера-дымзавесчика. За основу взяли десантный катер, предоставленный соединением десантных кораблей Кольской флотилии. В качестве генератора дыма использовали новейший образец машины войск РХБЗ - ТДА-3 на базе Камаза, предоставленный бригадой морской пехоты.

Выбор в пользу ТДА-3 был сделан потому, что эта дымовая машина технически исполнена так, что может ставить приподнятую завесу, не заволакивая дымом сам катер, что даёт плавсредству возможность безопасно маневрировать на рейде.

15 августа 2017 года в губе Грязная состоялось первое испытание данного тандема. Оно показало исключительную эффективность постановки морского рубежа дымовой завесы.

В период проведения учений сил Северного флота в сентябре были отработаны задачи аэрозольной маскировки главной базы – Североморска, гарнизонов Полярный, Гаджиево, Заозёрск и Видяево. Выполнено большое количество вводных, связанных с условным ухудшением радиационной и химической обстановки в зоне ответственности флота. Специалистами войск РХБ защиты проведены работы по учебной дегазации и дезактивации местности, вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

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