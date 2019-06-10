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Мурманская область. Арктика10.06.19 07:00

Специалисты РХБЗ Северного флота завершили подготовку к конкурсу «Безопасная среда» АРМИ-2019

На базе отдельной роты РХБ защиты Северного флота под Североморском прошли заключительные тренировки команды, которая будет представлять флот на Всеармейском этапе конкурса профессионального мастерства «Безопасная среда» Армейских международных игр 2019 года. На следующей неделе североморцы отправятся в Подмосковье, где в конце июня пройдут соревнования лучших специалистов РХБЗ Вооружённых сил России.

На конкурс поедут 2 расчёта от объединения ВВС и ПВО и расчет от 62 отдельной роты РХБ защиты Северного флота. Каждый расчёт состоит из трёх человек. В ходе итоговых тренировок они отрабатывали надевание общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона, проводили подготовку к проведению дегазации, дезактивации, дезинфекции на новой авторазливочной станции АРС-14КМ.

Как сообщает пресс-служба СФ, АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных ёмкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов. Также,  в комплектность авторазливочной станции АРС-14КМ входит душевая установка для помывки личного состава. Изделие может применяться и при ликвидации последствий пожаров и различных техногенных аварий.

 

 

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