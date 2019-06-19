Специалисты таможенных служб России и Финляндии обменялись опытом контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов

В Мурманске прошло заседание российско-финляндской рабочей подгруппы по вопросам таможенного контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов Федеральной таможенной службы России и Таможни Финляндии. В заседании принимали участие специалисты в области радиационного контроля ФТС России, Северо-Западного таможенного управления, Выборгской, Псковской и Мурманской таможен.

В ходе заседания стороны проанализировали таможенную статистику обеих стран по выявлению случаев перемещения через границу товаров и транспортных средств с повышенным радиационным фоном. Отдельное внимание было уделено вопросам контроля товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, и граждан, проходивших лечение фармакологическими радиоактивными препаратами. Представители таможенных ведомств обменялись информацией о действующих технологиях проведения на границе таможенного контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов, а также об оснащенности пунктов пропуска по обе стороны границы оборудованием радиационного контроля и его типов.

В частности, коллеги подробно обсудили возможности и способы применения стационарного и мобильного оборудования радиационного контроля, в том числе нового переносного оборудования, его технические характеристики, принципы передачи данных, опыт использования. Важной темой разговора стала организация обмена уведомлениями о возврате товаров, а так же профессиональная подготовка и обучающие программы для таможенных специалистов по контролю за делящимися и радиоактивными материалами.

Коллеги из Финляндии и России поделились методикой и структурой учебного процесса, системой оценки знаний и уровня подготовки. Российская сторона продемонстрировала обучающие видео-ролики по применению технических средств контроля в пунктах пропуска. Российская сторона проинформировала финских коллег о процессе реорганизации таможенных органов России, создании таможен электронных и фактического контроля, и осуществлении контроля за перемещением делящихся и радиационных материалов в новых условиях. Представитель Федеральной таможенной службы России Вячеслав Шамков рассказал о разработке в настоящее время перспективной модели автомобильного пункта пропуска, которая подразумевает максимально быстрое прохождение на границе всех контрольных процедур гражданами и транспортными средствами.

Во время данной встречи таможенными службами двух стран достигнуты договорённости о продолжении практики проведения российско-финляндских совместных учений в области контроля за перемещением радиационных и делящихся материалов, об обмене учебными видеоматериалами с целью повышения уровня подготовки таможенных специалистов и о согласовании документов по взаимному обмену информацией.