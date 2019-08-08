Специалисты в области светового дизайна предложат уникальные проекты по архитектурному и уличному освещению города Полярные Зори

В городе Полярные Зори проходит первый в России обучающий кэмп по световому дизайну. Практикующие дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Мурманска предложат уникальные проекты по архитектурному и уличному освещению целого города.

Кэмп по световому дизайну – это часть проекта «Полярные Зори – город света», который является участником программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В течение недели команда кэмпа изучает Полярные Зори во всех плоскостях: оценивает географические и климатические условия, смотрит на атомград с высоты, учитывает пожелания горожан, продумывает бренд города.

«В итоге появится полноценная концепция, которую и воплотят лидеры проекта, чтобы изменить существующий облик города, модернизировать систему освещения согласно мировым стандартам. В перспективе эта история может вырасти в мегапроект, модель которого будет тиражироваться и в другие российские города», – рассказала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Среди экспертов кэмпа – основатель первой в России школы светодизайна LiDS, член международного союза светодизайнеров, автор теории эмоционального дизайна Сергей Сизый; архитектор, директор компании «Студия Ю» Олег Юрченко, руководитель отдела светодизайна компании IntiLED Ульяна Виноградова, светодизайнеры Елена Бокова и Екатерина Космынина.

В завершающий день кэмпа, 11 августа, заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора выступит на стратегической сессии и примет участие в обсуждении итоговых проектов по архитектурному и уличному освещению города Полярные Зори. Одним из итогов кэмпа станет парк световых скворечников, который создают его участники.

Стратегическая сессия кэмпа по световому дизайну начнётся в 11 часов 11 августа (г. Полярные Зори, ул.Пушкина, 22, Информационный центр КАЭС). С 15.00 будет проходить защита проектов и подведение итогов (г. Полярные Зори, ул.Сивко, 5, Городской Дворец культуры).