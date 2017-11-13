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Мурманская область. Арктика13.11.17 11:30

Специализированная выставка-конференция «СевТЭК-2017» даёт старт VI Мурманской международной деловой недели

Программу VI Мурманской международной деловой недели открыла XII специализированная выставка-конференция «Северный топливно-энергетический комплекс». Энергия – фундамент любого развития. В суровых условиях Арктики этот принцип проявляется наиболее ярко, здесь энергия – это жизнь. Поэтому правительство Мурманской области уделяет энергетической отрасли ключевое внимание – как в ходе реализации крупных инвестпроектов в регионе, так в контексте развития Арктической зоны России, заявила губернатор Марина Ковтун на открытии «СевТЭК-2017».

Особо глава региона отметила прикладной характер выставки-конференции. Так, её ключевым вопросом является ход реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации системы теплоснабжения Мурманской области. Предприятия-инвесторы представят реализуемые в регионе проекты, в том числе по строительству котельных на местных видах топлива и в сфере ветроэнергетики. В рамках выставки-конференции пройдет Региональная инвестиционная энергетическая конференция, где будут рассмотрены вопросы повышения доступности и упрощения технологического присоединения к электросетям ПАО «МРСК Северо-Запада».

«Присоединение к сетям – один из важнейших факторов инвестиционной привлекательности территорий. Оцениваются сроки, стоимость и количество процедур, необходимых для фактического присоединения к электрической сети. Достижение высокого уровня этого показателя требует непосредственного участия всех вовлеченных в процесс присоединения сторон. Именно такие возможности площадка «СевТЭКа» предоставляет», – подчеркнула Марина Ковтун.

Темами круглых столов «СевТЭКа-2017» станут актуальные проблемы сбытовой деятельности в энергетике, оптимизация затрат на энергоресурсы, энергосбережение в бюджетном секторе, инновации в малой энергетике и многое другое. На организованном Госжилинспекцией Мурманской области «круглом столе» обсудят вопросы применения на практике новшеств законодательства в сфере ЖКХ. В обсуждении примет участие губернатор Марина Ковтун.

Также в рамках выставки-конференции состоится подписание ряда соглашений между предприятиями, подведение итогов социальной кампании по пропаганде энергосбережения и фестиваля «Вместе ярче» в Мурманской области, награждение победителей конкурсов «МедиаТЭК» и «ЕНЕС-2017». На экспозиционной части выставки-конференции ведущие предприятия отрасли продемонстрируют проекты, технологии, достижения, разработки.

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