Специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела в Мурманске и Апатитах праздничную программу «И стойкость народа и доблесть солдат»

4 и 7 мая в преддверии празднования Дня Великой Победы Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела праздничную программу «И стойкость народа и доблесть солдат». Мероприятия состоялись в социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов в Мурманске и в первичной организации Всероссийского общества слепых в Апатитах.

Участникам встречи представилась возможность совершить импровизированное военно-историческое путешествие по дорогам войны, передающее жизнь на фронте, чтобы узнать, о чем мечтали, что чувствовали, во что верили и чем занимались солдаты во время передышек между боями. Гости праздничной программы с удовольствием участвовали в конкурсных заданиях, читали стихи поэтов-фронтовиков, исполняли песни военных лет.