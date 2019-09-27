В новом выпуске СПЕЦИАЛЬНОГО РЕПОРТАЖА «Бизнесмент» мы расскажем о том, каким негостеприимным бывает Север, как здесь пытаются отжать бизнес и ломают человеческие судьбы ради чужих коммерческих интересов.

Мы попробуем вместе найти ответ на вопрос: где искать защиту, если твой бизнес и деньги стали интересны кому-то другому, у кого, как говориться, все схвачено.

Почему нижегородского предпринимателя закрыли в СИЗО города Мурманска? И как на это известие отреагировал институт уполномоченного правам предпринимателей при Президенте Российской Федерации?

Смотрите в понедельник 30 сентября продолжение серии расследований - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнеМент -8: Дело «Бетон».