Мурманская область. Арктика27.09.19 12:42
Мы попробуем вместе найти ответ на вопрос: где искать защиту, если твой бизнес и деньги стали интересны кому-то другому, у кого, как говориться, все схвачено.
Почему нижегородского предпринимателя закрыли в СИЗО города Мурманска? И как на это известие отреагировал институт уполномоченного правам предпринимателей при Президенте Российской Федерации?
Смотрите в понедельник 30 сентября продолжение серии расследований - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнеМент -8: Дело «Бетон».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнеМент - 8: Дело «Бетон»
В новом выпуске СПЕЦИАЛЬНОГО РЕПОРТАЖА «Бизнесмент» мы расскажем о том, каким негостеприимным бывает Север, как здесь пытаются отжать бизнес и ломают человеческие судьбы ради чужих коммерческих интересов.
Мы попробуем вместе найти ответ на вопрос: где искать защиту, если твой бизнес и деньги стали интересны кому-то другому, у кого, как говориться, все схвачено.
Почему нижегородского предпринимателя закрыли в СИЗО города Мурманска? И как на это известие отреагировал институт уполномоченного правам предпринимателей при Президенте Российской Федерации?
Смотрите в понедельник 30 сентября продолжение серии расследований - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнеМент -8: Дело «Бетон».
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