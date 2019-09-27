Мурманская область. Арктика27.09.19 12:42
Мы попробуем вместе найти ответ на вопрос: где искать защиту, если твой бизнес и деньги стали интересны кому-то другому, у кого, как говориться, все схвачено.
Почему нижегородского предпринимателя закрыли в СИЗО города Мурманска? И как на это известие отреагировал институт уполномоченного правам предпринимателей при Президенте Российской Федерации?
Смотрите в понедельник 30 сентября продолжение серии расследований - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнеМент -8: Дело «Бетон».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнеМент -8: Дело «Бетон»
В новом выпуске СПЕЦИАЛЬНОГО РЕПОРТАЖА «Бизнесмент» мы расскажем о том, каким негостеприимным бывает Север, как здесь пытаются отжать бизнес и ломают человеческие судьбы ради чужих коммерческих интересов.
Мы попробуем вместе найти ответ на вопрос: где искать защиту, если твой бизнес и деньги стали интересны кому-то другому, у кого, как говориться, все схвачено.
Почему нижегородского предпринимателя закрыли в СИЗО города Мурманска? И как на это известие отреагировал институт уполномоченного правам предпринимателей при Президенте Российской Федерации?
Смотрите в понедельник 30 сентября продолжение серии расследований - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнеМент -8: Дело «Бетон».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Дмитрий
25.09.19 23:11
Нет отопления в ванной комнате с лета. Звонить в 051 бесполезно. Ленина 95-21
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Алла Рослякова
25.09.19 14:32
По адресу ул. Инженерная дом 7, нет отопления. Сколько можно ждать?
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Эльвира
25.09.19 13:14
Добрый день. Наша парадная находится в углу дома(угол внутренний), козырёк или навес не установлен. Во время дождя пока открываешь дверь на людей льётся поток воды, а во время снегопада и оттепели па
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире16:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиКоличество карт национальной платёжной системы «МИР» в Заполярье продолжает расти-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 13 копеек, евро - снизился на 7-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыВ облдуме рассмотрели изменения в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот»
-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 215 человек