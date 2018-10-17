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Мурманская область. Арктика17.10.18 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Середина осени – время завершать ремонтные работы, ведь впереди нас ждут  суровые зимние холода. На сегодняшний день позади уже работы по благоустройству города и ремонту дорог. Пора отчитываться о результатах.

Один из последних объектов  дорожной ремонтной кампании этого года - участок дороги от проспекта Героев-североморцев до улицы Аскольдовцев. Здесь заменили почти 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Глава администрации города лично проверил качество выполненных работ.

Летом во всех округах Мурманска было отремонтировано или заменено более 230 тысяч квадратных метров асфальта. Списки дорог, которым уделят внимание в следующем году, составляют уже сейчас.

- В настоящее время Управлением дорожного хозяйства проводится предварительная инструментальная диагностика автодорог общего пользования, по результатам которой будут отобраны автодороги в ремонт. Но предварительный список уже сформирован на 99 процентов, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, - но по результатам диагностики будут вноситься некоторые коррективы.

Не только дороги, но и остановки. За считанные дни на улице Ломоносова в Мурманске появился новый остановочный комплекс. Из-за постоянного ветра ожидать автобус здесь было невозможно, ведь остановка на улице было только на одной стороне дороги. На другой стороне под открытым небом для пассажиров стояла одна лишь скамейка, открытая ветрам и непогоде. С просьбой помочь решить эту проблему жители окрестных домов обратились  в горсовет, и работа закипела. Новенький остановочный комплекс установили здесь менее чем за неделю.

Новые остановочные комплексы отличаются прочностью и долговечностью. Требования к качеству самые высокие, с учётом особенностей северного региона. Каждый модуль проходит специальную проверку. Те, что не соответствуют требованиям,  отправляются обратно к производителям.

 

 

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