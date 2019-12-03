Специфика статочётности, или С уровнем заработной платы в Мурманской области всё хорошо

Министерство экономического развития Мурманской области проанализировало информацию о снижении заработной платы в Мурманской области, опубликованную на страницах некоторых электронных средств массовой информации 28 ноября.

В части представленных результатов отмечаем, что авторы исследования использовали статистические данные об изменении размера заработной платы в субъектах Российской Федерации в августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года (в Мурманской области – снижение на 12,2%).

В силу специфики статистического учёта в летние месяцы, особенно в августе, ежегодно происходит снижение размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций большинства регионов России (в августе 2019 года - в 69 из 85 регионов), в большей степени в северных регионах страны с учётом длительного летнего отпускного периода.

Объём начисленных отпускных сумм за весь период отдыха работников «ложится» на месяц начисления и, соответственно, в последующие периоды, когда работник фактически находится в отпуске, в статотчётности начисления не отражаются.

Кроме того, в августе на снижение средней заработной платы традиционно влияет выплата квартальных и полугодовых премий в июле-месяце, которые также учитываются при расчёте размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций.

Похожая картина ежегодно наблюдается и в январе-месяце по сравнению декабрем, в котором выплата годовых премий значительно увеличивает среднюю заработную плату.

Для исключения возможности искажения статистических данных на региональном и федеральном уровнях размер заработной платы в субъектах сравнивается с аналогичным периодом предыдущего года.

Так, в августе 2019 года по сравнению с августом предыдущего года средняя заработная плата в области увеличилась на 7,2%, в январе-августе – на 7,4% по сравнению с январем-августом предыдущего года.

По данным Росстата наш регион вошёл в 30-ку (27 место) регионов с наибольшим ростом заработной платы за январь-август 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года