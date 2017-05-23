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Мурманская область. Арктика23.05.17 08:15

Спецназовцы «Айсберга» завоевали «бронзу» на чемпионате ФСИН России по стрельбе из боевого оружия

Сотрудники УФСИН России по Мурманской области вернулись с наградами с Чемпионата ФСИН России по стрельбе из боевого оружия и практической стрельбе, проходившего на базе Воронежского института ФСИН России. В соревнованиях приняли участие более четырехсот сотрудников территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России из шестидесяти шести регионов страны, в том числе сотрудники отрядов специального назначения.

Честь регионального УФСИН на этих престижных состязаниях защищала сборная команда, в которую вошли четыре бойца спецназа «Айсберг» и сотрудница уголовно-исполнительной инспекции.

За четыре соревновательных дня участникам предстояло выполнить различные стрелковые упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Каждое упражнение включало в себя стрелковое задание, моделирующее потенциально возможную ситуацию использования огнестрельного оружия.

Практическая стрельба требовала от стрелка скоростного заряжания оружия, быстрых перемещений и ведения огня из неудобных положений по мишеням на близких, средних, дальних дистанциях, что делало данный этап соревнований весьма зрелищным и динамичным.

В результате красивой борьбы спецназовцы мурманского УФСИН заняли третье общекомандное место по практической стрельбе, а боец «Айсберга» Павел Кирсанов блестяще выступил в индивидуальном этапе состязаний – стрелковой дуэли, завоевав бронзовую медаль чемпионата.

 

 

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