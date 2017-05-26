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Мурманская область. Арктика26.05.17 14:42

Спецоборудование изготовят для удаления отработавших тепловыделяющих сборок на базе ВМФ в губе Андреева

Между Федеральным Центром ядерной и радиационной безопасности и ООО «Спецтехкомплект» подписан контракт на изготовление дистанционного оборудования для удаления шести отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) из хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) бассейнового типа в губе Андреева.

Контрактом АО «ФЦЯРБ» предусмотрена разработка, изготовление и поставка дистанционного оборудования для извлечения последних ОТВС из хранилища ОЯТ бассейнового типа в губе Андреева до 2018 года, после чего другими подрядными организациями будут выполнены работы по загрузке ОТВС в специальные пеналы для дефектного топлива.

Госкорпорация «Росатом», в чье ведение была передана самая большая береговая техническая база Военно-морского флота РФ, на которой десятилетиями шла перезарядка всех атомных подводных лодок Северного флота, ведёт работы по ликвидации «советского ядерного наследия» - экологической реабилитации площадки, загрязненной радионуклидами в губе Андреева.

Уже создана основная инфраструктура для обращения с отработавшим ядерным топливом, в мае месяце началась его выгрузка из емкостей сухого хранения. Первая отправка ОЯТ на переработку намечена на конец июня 2017 года. Однако здание, в бассейне которого раньше хранились сборки ОЯТ (позже перемещенные в здание сухого хранения), еще остается ядерно-опасным.

Удалось установить, что на дне бассейна под твердыми радиоактивными отходами, слоем илистых отложений, накопившимся за 30 лет, находятся шесть дефектных сборок отработавшего ядерного топлива. Длина каждой сборки составляет около трех метров, вес до 20 кг. Все они создают опасную радиационную обстановку в верхней части бассейна и технологическом зале.

Работы по удалению ОТВС из хранилища ОЯТ бассейнового типа позволят перевести здание из ядерно-опасного объекта в радиационно опасный, что даст возможность в дальнейшем продолжить работы по выводу его из эксплуатации.

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