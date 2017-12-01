Спектакль «Маленькая дочь Солнца» Мурманского областного театра кукол посмотрели юные северяне в Островном

29 ноября на спектакль «Маленькая дочь Солнца» в городской Дом культуры ЗАТО город Островной пришло почти 80 детей.

Актеры и работники театра добирались до любимых зрителей на теплоходе «Клавдия Еланская», ведь это единственная возможность попасть в этот городок на побережье Баренцева моря. 16 часов ходу нисколько не утомили труппу, спектакль прошёл с огромным успехом. На память ребятам, актеры подарили афишу спектакля и сделали общее фото.

Напомним, что 28 ноября артисты Мурманского областного театра кукол отправились на завершающий этап гастролей в рамках проекта «Саамские сказки детям Севера», который реализуется за счёт гранта президента РФ.

Заполярные кукольники гастролировали по Кольскому краю со спектаклем «Маленькая дочь Солнца» с начала юбилейного, 85-го театрального сезона.

По предварительным итогам гастролей, спектакль театра кукол Мурманска посмотрело больше 1880 северян.